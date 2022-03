Jetzt gilt‘s

Licht und Schatten war Horns Leistung beim NÖ-Derby gegen St. Pölten. Die Defensive stand bis zur 91. Minute gut und hatte die favorisierten St. Pöltner so fest im Griff, dass die keine einzige Torchance vorfanden. Ein Totalausfall war hingegen die Offensive, die praktisch kaum vorhanden war. Erst recht nicht mehr im Unterzahl-Spiel nach dem Neumayer-Ausschluss. So hatte Horn die gefährlichsten Momente, wenn die St. Pöltner ohne Not riskante Quer- und Rückpässe spielten.

Gegen Dornbirn muss sich das ändern. Die Vorarlberger hatten eine ähnliche Unserie (1 Sieg in 12 Spielen) wie Horn (1 Sieg in 14 Spielen), siegten jetzt aber und sind punktgleich. Auch, wenn danach noch zehn Runden am Programm stehen: Gegen wen soll Horn sonst gewinnen, als gegen die Vorarlberger, die keine Übermannschaft sind. Mit nur zwei Absteigern wurde die Situation im Tabellenkeller von Fortuna entschärft. Den Rest muss Horn jetzt selbst erledigen.