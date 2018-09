Sie ist uninteressiert, schlecht erzogen und faul – unsere Jugend hat mit vielen Vorurteilen wie diesen zu kämpfen. Entstehen können solche Vorurteile aber wohl nur deshalb, weil einige „schwarze Schafe“ – wie auch in anderen Bereichen – eine ganze Gruppe von Menschen in Misskredit bringen können.

Dabei ist es gerade in unserer Region so, dass die Jugend immer wieder beachtenswerte Akzente setzt. Abgesehen davon, dass sie in Vereinen oder Organisationen wie den Feuerwehren oder den Blasmusikkapellen immer mehr den Ton angibt, zeigt die Jugend auch im Rahmen der Landjugend großes soziales Engagement. Wenn 20 Jugendliche anpacken, um der Tageseinrichtung Horn ein Garten-Projekt zu ermöglichen, dann ist das beachtlich. Andere Landjugend-Gruppen werden in den kommenden Wochen im Rahmen der Aktion „72 Stunden ohne Kompromisse“ in vielen Gemeinden positive Projekte umsetzen. Aber auch Einzelpersonen wie der junge Straninger Jakob Waltenberger, der sich für seine Schulkollegen ins Zeug legt, zeigen, dass unsere Jugend alles andere als uninteressiert, schlecht erzogen und faul ist.