Das hatte man sich anders vorgestellt beim SV Horn. Anstatt den dritten Sieg in Serie nachzulegen, setzte es in Kapfenberg eine schallende Watschn, mehr noch, ließ man die Steirer wieder auf einen Punkt herankommen und überwintert mit dem Abstiegsgespenst im Hinterkopf, von dem die Horner eigentlich schon ein Stück entkommen wähnten. Das ist bei aller Euphorie nach den starken Vorstellungen der vergangenen Wochen ein Vorgeschmack auf das Frühjahr.

So gut es in den vergangenen Wochen lief – in der Defensive war man von sattelfest weit entfernt, machte die gute Offensive einiges wett. Über allem schwebt fast wie ein Damoklesschwert die unsichere Finanzlage für 2021. Darüber hinaus ist die 2. Liga heuer so knapp, dass der Fünfte GAK vom ersten Abstiegsrang nur sechs Punkte entfernt ist. Ein kurzer Durchhänger, und die Tabelle kann Kopf stehen!

In diesem Minenfeld setzt sich vor allem durch, wer den längeren Atem hat, wer bis zum Schluss kämpft, wer effektiv ist. Alles Tugenden, die Horn in den vergangenen Wochen an den Tag gelegt hat. Darauf muss man sich besinnen. Egal, was in Kapfenberg los war.