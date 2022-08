Kein guter Zeitpunkt

Vier Spiele, vier Siege, Tabellenführer. Und dennoch gibt’s beim SV Horn keine Ruhe: Laut Blogger Peter Linden sei Geschäftsführer Andreas Zinkel beurlaubt worden. Zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe war diese Meldung keinesfalls offiziell. Egal, was am Ende tatsächlich passiert. Für kräftige Unruhe ist ausgerechnet vor dem Duell gegen den FAC gesorgt. Dabei legte Horn zuletzt sein Image des „FC Hollywood“ ab.

Nach außen hin kehrte Ruhe ein, dazu spielt die Mannschaft erfolgreich. Horn würde selbstzerstörerisch agieren, wenn jetzt mit großem Tam-Tam der Manager abgelöst wird. Hätte der Verein das tun wollen, hätte er das am Ende der Vorsaison erledigen können. Oder in der Vergangenheit, als Zinkel Machtkämpfe gegen Ex-Sportdirektor Reinhard Vyhnalek oder Ex-Trainer Alexander Schriebl ausfocht und gewann. Jetzt, wo der Verein endlich wieder in der Spur ist, braucht diese Unruhe Erklärungsbedarf.