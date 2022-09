Keine Zeit für Streitereien

Zumindest in einer Hinsicht war die Gemeindepolitik in Drosendorf-Zissersdorf im Bezirk Horn einzigartig: Während es in den anderen Gemeinden – abgesehen vielleicht von Eggenburg – kaum Diskussionen über die Parteigrenzen hinweg gibt, flogen in Drosendorf gerne mal die verbalen Fetzen. Während ÖVP-interne Querelen, von denen es Insidern zu Folge mehr als genug gab, meist auch intern blieben, sorgte der Zwist zwischen dem zurückgetretenen Bürgermeister Josef Spiegl und Listen-Gemeinderat Roman Deyssig immer wieder für Aufsehen.

Wirklich Zählbares hat dieser Konflikt aber auch nicht hervorgebracht. Mit Robert Feldmann kommt jetzt einer ans Ruder, der sowohl intern, als auch im Zusammenspiel mit den anderen Kräften die Gemeinde in ruhigere Wasser führen könnte. Die Gemeinde kann von einer Ruhe, der Kraft innewohnt, nur profitieren.