Klare Positionen

Acht Runden vor Schluss, zehn Punkte Vorsprung. Am Wochenende auswärts die schwere Hürde Mautern 3:0 besiegt: St. Bernhard ist am Weg zum Meistertitel der 1. Klasse Nordwest/Mitte kaum mehr zu stoppen. Zu souverän waren die bisherigen Leistungen. Herbstmeister, beste Heim-, beste Auswärtsmannschaft, noch keine Niederlage, die meisten Tore geschossen, die wenigsten bekommen. Dazu einen Kader, der auch in der Gebietsliga vorne mitspielen kann. Das Duell am vorletzten Spieltag gegen Verfolger Rehberg wird keine Bedeutung mehr haben – bis dahin ist der Titel fix.

Fix scheint auch der Abstieg Stranings zu sein. Wer in 18 Spielen nur sieben Punkte macht, im direkten Duell nicht den Vorletzten schlägt, der holt in acht Runden keine zehn Punkte Rückstand aufs rettende Ufer auf. Aus Horner Bezirkssicht sind die großen Entscheidungen in der 1. Klasse damit bereits gefallen.