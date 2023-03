2. Liga wofür?

Die sportliche Chance ist so groß wie nie und dennoch hat Horn kein Interesse am Bundesliga-Aufstieg. Die infrastrukturellen und finanziellen Hürden sind zu hoch. In den vergangenen Jahren haben sich einige Zweitliga-Meister oben etabliert. Die hatten potente Sponsoren in der Hinterhand, siehe WAC oder Wattens. Daher: Was tut Horn in der 2. Liga, wo der Plafond erreicht ist? Sportlich wird diese Liga damit unattraktiv, finanziell ist sie es ohnehin. Einerseits braucht es einen Profibetrieb, andererseits erfährt der Verein keinen adäquaten Mehrwert. Horn hat sogar weniger Zuschauer als einst in der Regionalliga. In Österreich bringt es nichts, ein etablierter 2. Liga-Klub zu sein.

Daher muss bei diesem Image-Übel angesetzt werden. Braucht‘s in Österreich überhaupt eine 2. Liga? Oder reicht es, die höchste Spielklasse auf 16 Teams aufzustocken und den Unterbau mit drei Regionalligen zu gestalten? Die Diskussion darüber ist längst überfällig.