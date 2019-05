Der EU-Wahlkampf hat auch im Bezirk Horn begonnen. Die Kandidaten der Parteien werden auch bei uns bei ihren Auftritten mehrheitlich alle möglichen Themen aufs Tapet bringen, was die EU nicht alles falsch mache und in welche Richtung man sie lenken müsse.

Nur wenige von ihnen werden erwähnen, dass der Bezirk Horn besonders von EU-Mitteln profitiert. So werden derzeit etwa in Eggenburg, Langau und Pernegg Kindergartenprojekte mit einem Gesamtwert von 4,5 Mio. Euro mit EU-Mitteln umgesetzt.

NÖVP-Spitzenkandidat Lukas Mandl hat beim Wahlkampfauftakt in Horn angekündigt, dass die ÖVP herausstreichen wolle, dass unsere Region besonders von der EU profitiert. Gespannt darf man sein, ob sich die ÖVP auch an diese Vorgabe hält – und, ob auch die anderen Parteien dieses Gesicht der EU vor den Vorhang holen. Und ob sich unsere Mandatare dann in Brüssel für regionale Spielräume und die Stärkung unserer Kleinunternehmen gegenüber den Konzernen einsetzen werden.