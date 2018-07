Mehr als 13.000 Gäste in ein 350-Einwohner-Dorf zu locken – dazu ist wohl nur die Feuerwehr in der Lage. Bei den Landesfeuerwehrwettkämpfen, die am Wochenende in Gastern im Bezirk Waidhofen stattgefunden haben, waren insgesamt 1.300 Gruppen von 653 Wehren dabei. Darunter fanden sich auch 24 Gruppen von 22 Wehren aus dem Bezirk Horn. Auch wenn nicht alle von ihnen mit einem Pokal die Heimreise antreten durften, Sieger waren alle, die für diesen Bewerb trainiert haben.

Aber der wahre Sieger dieses Bewerbs ist die Bevölkerung. Auch wenn für einzelne Gruppen der sportliche Aspekt die Motivation für die Teilnahme an diesen Wettkämpfen ist, die Erfahrungen aus den Trainings und Übungen kommen im Ernstfall allen zu gute und können größere Schäden verhindern oder sogar Leben retten. Wie wichtig unsere Feuerwehren sind, haben sie erst Anfang Juni bei den Starkregenfällen besonders im Norden des Bezirks, aber auch in der Region Gars gezeigt. Jede Übung, jede Wettkampfteilnahme kann sich für solche Fälle nur positiv auswirken.