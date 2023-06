Bezirk: Qual der Wahl

Rechtzeitig vor den Ferien wird es jetzt auch bei uns heiß. Die NÖN hat daher in dieser Ausgabe einen Überblick über die besten Bademöglichkeiten in der Region für Sie gesammelt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Denn alleine aus dem Bezirk Horn wäre die Liste der möglichen „Traum-Strände“ noch lang. Und wohl in keiner Region gibt es vom auch in der zweiten Saison „nagelneuen“ Stadtsee in Horn über das historisch wertvolle Strandbad in Drosendorf bis zu Bademöglichkeiten am Kamp eine so große Vielzahl an lohnenden Zielen für Bade-Fans.

Und jetzt bestätigte auch ein EU-Report, dass unsere Bäder hinsichtlich Wasserqualität top sind. Die Bestnote „ausgezeichnet“ haben die EU-Prüfer dem Bergwerksee Langau und dem Edlerseeteich Geras attestiert. Der Horner Stadtsee wurde als „Spitze“ bewertet. Und das zeigt: Es muss nicht immer Italien, Kroatien oder die Türkei sein. Urlaub im eigenen Bezirk ist eine Option. Und dafür reicht schon eine passende Badehose ...