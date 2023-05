Die Richtung stimmt

Seit Jahren ist der Bezirk Horn auch bei der Mülltrennung vorn. Mit einer Recycling-Quote von rund um die 66 Prozent wird kaum wo im Land so brav Müll getrennt wie hier. Dennoch: Immer noch landen viele Abfälle dort, wo sie eigentlich nicht hingehören.

Damit das so bleibt, dafür sorgt der Gemeindeverband Horn mit seiner „Nachwuchsarbeit“, die schon in den Schulen ansetzt. Früchte trägt das, wenn man sich Fotos von den Flurreinigungsaktionen in unseren Orten ansieht. Dort sind bezirksweit sehr viele junge Menschen am Werk. Wo man bei der Bewusstseinsbildung noch ansetzen könnte: Gerade bei Elektrogeräten ist noch viel Luft nach oben. Geräte, die eigentlich noch top funktionieren und sicher noch nicht zum „alten Eisen“ gehören landen immer häufiger im Abfall-Logistikzentrum in Rodingersdorf.

Und das nur, weil es am Markt noch neuere Geräte gibt, wie GVH-Obmann Franz Göd bekrittelt. Die Frage, ob das wirklich sein muss, sollte sich jeder von uns stellen.