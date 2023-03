Eheimstraße: Jetzt am richtigen Weg

Durchs reden kommen die Leut z‘samm. Auch wenn in der Eggenburger Eheim-Straße noch immer keine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden wurde, hat der – auch wegen zahlreicher Berichte in der NÖN – entstandene Diskurs Bewegung in die Sache gebracht. Die Gemeinde sucht jetzt bei Gesprächsrunden – vielleicht etwas spät, aber doch – den direkten Kontakt mit den Bürgern. Das zeigt, dass sie die Anrainer zumindest in die weitere Vorgehensweise einbinden will. Und das ist eine Form der direkten Demokratie, die mündigen Bürgern auch zusteht.

Manche Verantwortungsträger in Eggenburg lernen wohl gerade, dass direkte Demokratie nicht ganz einfach ist. Was sie und andere Gemeinden noch aus dieser Sache lernen sollten: Die Öffentlichkeit im Vorfeld von Projekten umfassend und offen zu informieren und sie einzubinden, ist nie die falsche Lösung.