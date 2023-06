Ein Erfolgs-Projekt

„Es hat da mitten im Ort einen ,weißen Fleck' gegeben – und ich habe gedacht, den füllen wir mit Häusern, mit Bewohnern, mit neuem Leben“ – das sagte der Sigmundsherberger Bürgermeister Franz Göd im Februar 2010, als das erste größere Wohnprojekt in der damals völlig neuen „Christophorus-Siedlung“ mitten im Ort vorgestellt wurde. Schon 2012 wurden an die ersten Familien, die hier eine neue Heimat gefunden haben, Lebensbäumchen für ihre Babys überreicht. Heute, mehr als 13 Jahre später, ist das gesamte Siedlungsgebiet mit diesem neuen Leben erfüllt. Mehr als 140 Hauptwohnsitzer, ein Großteil davon junge Familien mit Kindern, haben dafür gesorgt, dass es mitten in Sigmundsherberg jetzt eine neue Katastralgemeinde gibt, wie Göd beim Startschuss für das aktuelle Projekt sagte.

Was für die Gemeinde jetzt wichtig ist? Platz für den weiteren Siedlungsausbau suchen. Denn ohne weiteren Zuzug in die Gemeinde wird es auch in Sigmundsherberg künftig nicht gehen.

leserforum@noen.at