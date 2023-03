Ein guter Zeitpunkt

Gleich zwei neue Bürgermeister werden in den kommenden Tagen im Bezirk gewählt: Daniel Mayerhofer in Langau und Andreas Boigenfürst in Burgschleinitz-Kühnring. Beide sind relativ jung, haben den 50er noch vor sich. Beide geben als Motivation für ihre Entscheidung an, ihre Gemeinde für kommende Generationen lebenswerter zu machen. Und sie signalisieren damit, dass sie sich – obwohl sich ihre Gemeinden in den vergangenen Jahren gut entwickelt haben – nicht auf den Lorbeeren ihrer Vorgänger ausruhen wollen.

Und auch die beiden Vorgänger haben eines gemeinsam: Sie stehen beide noch voll im Saft und übergeben ihr Amt trotzdem. Weil beide wissen, dass es besser ist, rechtzeitig zu gehen, als zu lange die Sessel für potenzielle Nachfolger zu blockieren. Denn solche zu finden, wird künftig ohnehin immer schwieriger werden.