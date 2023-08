Ein Oscar für Andreas

Es ist nicht seine Sache, das mit dem öffentlich gelobt werden. Andreas Zeugswetter ist eher der Typ, der die Fäden im Hintergrund zieht. Seit drei Jahrzehnten macht er das beim Mondscheinkino in Eggenburg. Jahr für Jahr opfert er nicht nur einen Großteil seiner Sommerferien, sondern buttert das gesamte Jahr über Zeit in die Organisation dieses über die Bezirksgrenzen hinaus beliebten Events. Dass er beim Finale mit dem einst von ihm selbst ins Leben gerufenen „Mondscheinkino-Oscar“ bedacht wurde, ist mehr als verdient. Schließlich kommen Jahr für Jahr fast 10.000 Menschen dank des Kino-Vergnügens in die Stadt.

Und die liegt Zeugswetter besonders am Herzen. Darum hat er auch schon vor einigen Monaten die Vorbereitungsarbeiten für das 750-Jahr-Jubiläum der Stadt Eggenburg angestoßen. Und um dieses Jubiläum gebührend begehen zu können, braucht es nicht nur einen Zeugswetter. Zu hoffen bleibt, dass er auch dafür viele Mitstreiter finden wird.