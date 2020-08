Vor 30 Jahren ist der Eiserne Vorhang gefallen und noch immer wird darüber sinniert, welche Chancen eigentlich im Großraum Waldviertel, Südböhmen und Südmähren stecken. Man könnte das als Armutszeugnis betrachten.

Doch dann übersieht man, dass das Museum Horn etwa mit jenem in Brünn kooperiert. Und man sieht die Mühsal nicht, wenn Getrenntes zusammengeführt werden soll. Horns Bürgermeister Jürgen Maier erzählt, dass man nicht mal an den Norden des Bezirks gedacht habe – erst recht nicht an den Nachbarn in Tschechien. Das Umdenken steckt erst in den Kinderschuhen, der dünn besiedelte Horner Grenzraum macht’s bestimmt nicht leichter.

Aber, im Kleinen liegt das Feine – mit dem Städtchen Drosendorf, dem Jüdischen Friedhof in Šafov und der Bierbrauerei im Feuerwehr-Haus Bítov. Stephan Rabls Idee für einen gemeinsamen Kultursommer kann der richtige Turbo für eine Partnerschaft sein. Kunst, Musik und Kulinarik, so vielfältig wie sie ist, hat schon immer Menschen zusammengeführt.