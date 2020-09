Eine derartige Kinderbetreuungseinrichtung fehle schon seit 30 Jahren: Das sagte Sylvia Schiedlbauer nicht 2020, sondern 2000 zur NÖN, als sie mit Bürgermeister Martin Falk die Tagesstätte für Kleinstkinder ab dem ersten Lebensjahr in Gars plante und umsetzte. Das war vorausschauend.

Andere Gemeinden zogen erst viel später nach. Es mag an dem politischen Denken oder den Förderungen gelegen haben, warum der Knopf nicht gleich aufgegangen ist. Es mag daran liegen, dass heute eine jüngere und weiblichere Generation im Gemeinderat sitzt. Aber egal, ob man nach Sigmundsherberg (in Umsetzung) oder Röschitz (seit Montag in Betrieb) blickt: Die Plätze werden gebraucht.

Ob das 1970 in Gars schon so war, sei dahingestellt. Will aber 2020 eine Gemeinde für junge Familien interessant sein, wird sie über gute Betreuungseinrichtungen in der Nähe nicht hinwegkommen. Das kann ja auch ein Haus sein, das gleich für eine ganze Region Kinder aufnimmt.

