Ein Zentrum für die Zukunft

Schon aus der Terminologie lässt sich ableiten, wie sich der Blick unserer Gesellschaft auf „Müll“ geändert hat. Denn der hat sich über die Bezeichnung „Altstoff“ längst hin zum „Wertstoff“ entwickelt. Und dieser Entwicklung trägt der Gemeindeverband Horn (GVH) mit dem Umbau im „Abfall-Logistikzentrum Waldviertel“ in Rodingersdorf Rechnung. Das war in den Reden beim Spatenstich spürbar. Die Abkürzung „WSZ“ für Wertstoff-Sammel-Zentrum wurde da etwa als „Wert-Stoff-Zukunft“ oder gleich als „Wir sind Zukunft“ umgedeutet.

Gerade in Zeiten, in denen das Denken in Kreisläufen immer wichtiger wird, will der GVH nicht nur den Kunden mehr Komfort bieten. Es soll auch die Weiterverarbeitung der jährlich hier umgeschlagenen 16.500 Tonnen angelieferter „Ware“ erleichtern – und so die Recycling-Quote, die im Bezirk seit Jahren top ist, weiter erhöhen. Dass die 2,5 Mio. Investitionssumme ohne Gebührenerhöhungen finanziert werden kann, ist ein weiterer Pluspunkt des Projektes.