Einer geht, der nächste kommt

Kaum etwas verbindet so sehr wie die Kultur. Nicht nur zwischen Nationen kann sie diese Wirkung entfalten, auch zwischen Generationen. Auch im Bezirk zieht sie Menschen aller Altersklassen in ihren Bann.

Und während in Gars mit Anton Ehrenberger ein „Urgestein“ – nicht nur der Garser Museumsszene, sondern der gesamten Kulturszene im Bezirk – seine 45-jährige Ära beendet, schickt sich wenige Kilometer weiter in Altenburg ein 13-Jähriger an, die Kulturwelt zu erobern. Simon Pruckner vertritt die W.A. Mozart Musikschule im Mai nicht nur beim Bundeswettbewerb von prima la musica, sondern hat sich auch für eine große ORF-Show qualifiziert. Und beide Erfolge kommen nicht von alleine, sondern sind durch intensives Üben hart erarbeitet. Und Pruckner ist nur eines von vielen Beispielen für die rosigen Zukunftsaussichten im Kultur-Bezirk Horn.