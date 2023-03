Emotionslos

Horn gegen Rolf Landerl: Das war im Herbst noch Brutalität bis ur Eskalation. Landerl führte den Verein an die Tabellenspitze, ehe er und sein Team nach einem lange andauernden Zwist mit Geschäftsführer Andreas Zinkel zurücktraten. Diese Emotionen dürfen – und so versichern beide Seiten – werden am kommenden Sonntag keinen Platz bekommen, wenn Horn bei Landerls Admira antritt.

Für beide Mannschaften steht sportlich ohnehin viel am Spiel: Nur mit einem Sieg kann Horn weiter das Überraschungsteam in der Spitze bleiben. Die Admira hingegen braucht Punkte, um nicht noch in den Abstiegskampf gezogen zu werden.

Dass Landerl Horn in- und auswendig kennt, ist klar: Was er aber nicht wissen kann, ist, wer vom qualitativ breiten Kader tatsächlich beginnt. Da gibt’s durchaus mehrere Varianten. Das kann ein Unterschiedsmerkmal sein. Vorausgesetzt, dass das auch ausgenutzt wird.