Es riecht nach Abstieg

Drei Spiele, ein Punkt. Zu wenig, wenn eine Aufholjagd gelingen soll. Die SG Röschitz/Roggendorf kommt in der 1. Klasse Nordwest/Mitte nicht vom Fleck. Ein Jahr nach dem Abstieg aus der Gebietsliga droht der nächste Absturz. Trainer Manfred Mutz, der im Winter übernahm, ist mit den bisherigen Leistungen nicht unzufrieden. Klarerweise ist das sein Job, den Glauben an den Klassenerhalt aufrecht zu erhalten. Allein die Punkte fehlen. Sieben in 17 Spielen sind zu wenig. Elf Punkte Rückstand – bei einem Spiel mehr – auf den ersten Nichtabstiegsrang sind zu viel. Da müsste endlich mit dem Gewinnen begonnen werden, während die Konkurrenz nicht punktet. Ein Klassenerhalt ginge als das „Wunder von Röschitz“ in die lokale Fußball-Geschichte ein. So sieht es nach erfolgreichen Jahren danach aus, dass Röschitz genau dort wieder andockt, wo man bis 2008 54 Jahre lang war: in der 2. Klasse.