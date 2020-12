Immer rauer wird der Ton in der Eggenburger Stadtpolitik. Nicht einmal der einstimmig beschlossene Voranschlag für das Jahr 2021, der wegen der erschwerten Bedingungen in der Corona-Pandemie von allen Seiten gelobt wurde, konnte darüber hinwegtäuschen: Zwischen der ÖVP und der SPÖ brodelt es gewaltig.

Eggenburg Budget: Fast ein Weihnachtswunder

Wie schon zuletzt bei der Diskussion über die Anhebung – oder „Anpassung“ – der Wasser- und Kanalgebühren war es diesmal mit der Vergabe einer 350-Euro-Subvention eher eine Kleinigkeit, die die Nerven blank liegen ließ.

Der Streit um die Unterstützung bei den Corona-Massentests brachte das Fass dann beinahe zum Überlaufen. Politische Diskussionen sind in einer Demokratie wichtig. Sich zu sehr von Emotionen leiten lassen, kann aber fatal enden. Der Sache gut tun die nämlich in den seltensten Fällen. Gerade in Zeiten wie diesen wäre es im Sinne der Bevölkerung, wenn beide Parteien an einem Strang ziehen würden – und das in die selbe Richtung.