„Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann“ – mit diesem Sprichwort ist derzeit der Horner Bürgermeister Jürgen Maier konfrontiert. Stein des Anstoßes ist die nun endgültig beschlossene Sperre der Juliane Mittermaier-Straße im Westen Horns.

Während eine Anrainer-Gruppe die Sperre aus Gründen der Verkehrssicherheit begrüßt, bezeichnen andere Anrainer – vor allem in den angrenzenden Straßenzügen – sie als ungerecht. Sie befürchten eine Verlagerung des – in dieser Gegend nicht sonderlich hohen Verehrsaufkommens – in ihre Straßen. Die Stadtpolitik sitzt quasi zwischen zwei Stühlen, dass eine der beiden Seiten unzufrieden ist, war vorprogrammiert.

Die Frage ist nur, was die Gemeinde mit der 200.000 Euro-Investition erreichen wollte? Eine Straße zu bauen, die dann gesperrt wird, konnte nicht die Intention gewesen sein. Vielleicht wurden die Folgen dieser Entscheidung falsch eingeschätzt – und ausbaden müssen das jetzt die Anrainer.