Gemeinden sind gefordert

In der Vorwoche hat die NÖN über das neue „hybride“ Nahversorger-System in der Gemeinde Meiseldorf und die Suche nach einem Nahversorger-Standort in der Gemeinde Weitersfeld berichtet. Diese Woche gibt es positive Nahversorger-News aus der Gemeinde Sigmundsherberg. Hier beendet der Nahversorger Ende August nur deshalb eine kurze Pause, weil die Gemeinde als Betreiber einspringt. Denn für die Nahversorger wird es immer schwieriger. Einerseits setzen die gestiegenen Energiekosten und die Teuerung den Betreibern finanziell zu. Andererseits wird es auch immer schwieriger, Personal für die Geschäfte zu finden.

Wenn Gemeinden ihre Nahversorger halten wollen, dann sind sie offensichtlich immer mehr selbst gefordert. Meiseldorf macht es vor, jetzt steigt auch Sigmundsherberg selbst als Betreiber – zumindest vorübergehend – ein. Ob's funktioniert haben aber nur die Sigmundsherberger selbst in der Hand.