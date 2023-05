Gute Gründe

Auf den ersten Blick schaut es fast aus wie ein Schildbürgerstreich. Da wird vor ein paar Monaten um 2,5 Mio. Euro aus EU-Mitteln ein neuer Kindergarten gebaut, und im Handumdrehen ist er schon zu klein und muss erweitert werden. Die Verantwortlichen seitens der Stadtgemeinde trifft daran aber keine Schuld. Und: Der Grund für den notwendigen Ausbau ist ein doppelt erfreulicher. Zum einen, weil es in Eggenburg dank Zuzug wieder mehr Kinder gibt. Zum anderen, weil durch den Ausbau der Möglichkeiten in der Kinderbetreuung berufstätige Eltern gut unterstützt werden. Und gerade in diesem Bereich hat die Stadtgemeinde in den vergangenen Monaten durch freiwillig großzügig und flexibel gestaltete Öffnungszeiten gezeigt, wie wichtig ihr dieser Dienst an der Bevölkerung ist. Der Ansturm auf die Tagesbetreuungseinrichtung ist der beste Beweis dafür, dass das System in Eggenburg funktioniert.