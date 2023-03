Hohe Hürden

Es gab Zeiten, da nahm Horn jeden Punkt dankend mit. Aktuell ist es so, dass ein Remis gegen einen Nachzügler aber wie Steyr eine herbe Enttäuschung wirkt. Ob man es in Horn aussprechen will, oder nicht: Wer zehn Runden vor Meisterschaftsschluss vorne dabei ist, ist automatisch Titelanwärter. Und von einem solchen wird eben ein Sieg gegen eine spielerisch limitierte Mannschaft wie Steyr erwartet. Horn hat sich durch spielerisch starke Auftritte und den bisherigen Saisonverlauf selbst die Latte sehr hochgelegt.

Schon der nächste Spieltag kann für Horn eine Weichenstellung bedeuten. Eine Niederlage bei der Admira und Trainer Rolf Landerl, der sein Ex-Team in- und auswendig kennt, könnte bei einem gleichzeitigen Sieg der Spitze den Rückstand auf sieben Punkte anwachsen lassen. Besser wäre: Gewinnt Horn dieses Auswärtsspiel, wäre das jener Moral-Booster, den es in dieser heiklen Meisterschaftsphase besonders braucht.