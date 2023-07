Einfach mal mit der bloßen Hand eine Heckscheibe einschlagen, in ein brennendes Auto klettern und eine darin eingeschlossene Frau retten – klingt nach Action-Film, wurde für einen 27-jährigen Horner am vergangenen Sonntag aber Realität. Kevin Hrdlicka rettete mit seinem mutigen Einsatz einem Unfall-Opfer vermutlich das Leben. Gegenüber der NÖN zeigte sich der junge Mann nach seiner Heldentat bescheiden. Nicht einmal ein Foto wollte er von sich in der Zeitung veröffentlicht wissen.

Dennoch: Leistungen wie diese gehören vor den Vorhang geholt. Während andere in einer ähnlichen Situation vielleicht das Handy gezückt hätten, packte Hrdlicka an. Auch deshalb, weil er selbst schon einmal nach einem – im Vergleich harmlosen – Unfall Hilfe erhalten hat. Und genau das sollte jeder von uns bedenken, wenn er selbst in eine ähnliche Situation kommt. Vielleicht ist man beim nächsten Mal schon selbst derjenige, der Hilfe braucht. Für seine Aktion verdient der 27-Jährige auf alle Fälle jede Menge Respekt.