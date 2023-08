Idealismus reicht nicht

Seit 2009 sorgt das GiZ Eggenburg – damals noch als Eltern-Kind-Zentrum – dafür, dass es in der Region Manhartsberg einen Ort der Begegnung für Kinder und deren Familien gibt. Getragen war diese Institution von Anfang an von Idealismus. Wie so oft sind es auch hier Einzelpersonen wie zunächst Margit Haider und aktuell Sandra Fasching, die mit ihrem Engagement dafür sorgen, dass hier Freundschaften entstehen und Gemeinschaft erlebt werden kann.

Während es für Materialien, Geräte oder Spielsachen immer wieder Fördergelder gibt, kämpft das GiZ damit, seine Mitarbeiter finanzieren zu können. Gerade die braucht es aber, um das Angebot im gewohnten Ausmaß aufrechtzuerhalten. Denn mittlerweile hat das GiZ eine Größe erreicht, in der Idealismus alleine nicht mehr ausreicht. Gerade in Zeiten, in denen über wachsenden Egoismus geklagt wird, wäre das Ende einer solchen gemeinschaftsfördernden Institution ein Schlag für die Gesellschaft in der Region.