Alfred Komarek hat über die Rettung der Wirtshäuser in seinem Polt-Roman geschrieben: Der Gendarmerie-Inspektor übernimmt mit Freunden das Gasthaus seines Herzens – und ist dort mehr Gast als Wirt. Das ist natürlich nicht mit Werner Oppitz vergleichbar: er hat mit Hotel, Restaurant und Catering ein viel beschäftigtes Arbeitsleben und will die Zukunft seines Lebenswerkes in fachlich guten Händen wissen. Er hat einen Pächter, aber keinen Käufer – hierfür soll eine eigens gegründete Gesellschaft einspringen. Eine gute Idee.

Und dass nicht, weil die Gemeinde oder eine Bank als Eigentümer dahinterstehen wollen. Das ist eine solide Basis, klar. Aber viel wichtiger sind die privaten Investoren, die einsteigen können: Stammgäste und Bürger. Sie können mit ihrem finanziellen Beitrag für den Erhalt beitragen und den Wert eines Wirtshauses für die Gesellschaft hochhalten. Sie sind ein bisschen Wirt – und Gast sowieso. Oppitz’ Nachfolge-Rezept sollte Schule machen.