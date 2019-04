Dass für Horn gegen Titelkandidat Ried nicht viel drinnen sein wird, war im Vorhinein klar. Dass am Ende dann so ein deutlicher Klassenunterschied rauskam, war aber doch überraschend. Vor allem, wo die Rieder in der zweiten Halbzeit deutlich zurückschalteten und sich lange Zeit nur aufs Notwendigste konzentrierten.

Bei Horn war wieder einmal sichtbar, dass die Offensive einfach zu schwach ist. Bis auf Miroslav Milosevic und – in Ansätzen – Albin Gashi strahlt niemand Gefahr aus, passiert vorne nur wenig Zusammenhängendes, sodass ergo die Defensive unter Dauerbeschuss steht. Als dann Abwehrchef Kaja Rogulj auch noch raus musste, fehlte dort endgültig der Halt.

Generell den Halt verloren hat hingegen Matus Paukner.

Gegen Lafnitz rettete er seine lustlose Vorstellung noch mit einem entscheidenden Treffer, nach der Ried-Partie kann‘s für den Slowaken aber nur noch den Schlusspfiff in Horn geben. Wie unmotiviert der ehemalige Torjäger über den Platz spazierte, war nicht nur eine Provokation gegenüber den Fans, sondern vor allem gegenüber den Mitspielern und seinem Trainer.

Daher: „10+Paukner“ darf keine Aufstellungsoption mehr sein – auch, wenn es für Horn gegen Klagenfurt und Amstetten schon um fast alles geht.