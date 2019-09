Die Sommerfrische lockte schon 1895 zur Thaya, das belebte so sehr, dass mancherorts Hausbesitzer in Dachböden schliefen, um Platz für Gäste zu machen. In Drosendorf entstand 1926 das Badhaus, das bis heute ein Fingerzeig auf die Blütezeit ist. Eine Zeit, die für Bewohner kaum mehr greifbar ist. Das Anknüpfen daran ist nicht einfach in einer Grenzstadt, die mit dem Eisernen Vorhang lange an den Rand des Landes gerückt war.

Verkehrsverbindung und die gastronomische Infrastruktur sind mangelnd, waren einige der Gründe, warum das von einem Architekten auf Papier gebrachte 64-Zimmer-Hotel nicht unbedingt umsetzungswürdig ist. Das erzählt der Bürgermeister. Versperren gegenüber etwas Neuem darf sich Drosendorf dennoch nicht.

Die Stadt hat viel Charme, der genutzt werden kann. Bedarf ist vorhanden und Innovation, aufbauend auf einem breiten Konsens, tut ihr gut. Die Entscheidung darf nicht aus dem Bauch heraus, sondern muss mit Köpfchen getroffen werden.