Optimal ist das nicht

Die Kommentarspalten unter den Beiträgen über die geplanten Umbaumaßnahmen der Lutz-Kreuzung füllten sich in Windeseile. Das Unverständnis über die Maßnahmen ist groß. Besonders darüber, dass ein Teil des Verkehrs, der bisher auf die Umfahrung geleitet wurde, jetzt durch das Horner Ortsgebiet geschickt wird.

Seltsam mutet auch die Argumentation des NÖ Straßendienstes an, dass der ÖAMTC-Kreisverkehr „nur in einem Quadranten“ – also dem Stück vom EKZ kommend bis zur Ausfahrt in Richtung Altenburg – durchfahren werde. Denn einerseits muss der Verkehr einige hundert Meter durch die stark befahrene Prager Straße, ehe er bis zum Kreisverkehr kommt. Andererseits: Nicht 100 Prozent des umgeleiteten Verkehrs werden den Kreisverkehr nach dem ersten Quadranten verlassen, sondern weiter durch die Stadt brettern.

Recht hat Bürgermeisterin Gabi Kernstock. Für das EKZ und das Gewerbegebiet braucht es eine zukunftsträchtige Verkehrslösung. Die, die jetzt geschaffen wird, ist das fix noch nicht.