Reden statt streiten

„Durchs Reden kommen d'Leut zsamm“ – diesen Spruch hätten sich in den vergangenen Tagen gleich mehreren Personen aus dem Bezirk zu Herzen nehmen sollen. Mangelnde Kommunikation an Eltern und die Leitung des PBZ Eggenburg haben Bürgermeister Georg Gilli im Zoff um die Essenslieferungen für die Eggenburger Bildungseinrichtungen Kritik eingebracht. In Gars dürfte das „aneinander vorbeireden“, wie es Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer sieht, die ohnehin schwierige persönliche Situation zwischen Josef Wiesinger und dem Kamegger Kommandant Thomas Singer während einer emotionalen Einsatzsituation weiter negativ befeuert haben.

Was genau am Einsatz in Kamegg schief gelaufen ist, kann im Nachhinein wohl schwer rekonstruiert werden. Wenn das Wohl der Bevölkerung – und das hängt eben vielfach von den Wehren ab – im Vordergrund steht, dann haben persönliche Ressentiments in einer solchen Diskussion aber sicher nichts zu suchen.