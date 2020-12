„Wenn jetzt noch die Bevölkerung ihren Beitrag leistet, dann geht das Jahr 2020 vielleicht doch versöhnlich zu Ende“ – mit diesen Worten verleiht der Meiseldorfer Bürgermeister Niko Reisel seiner Hoffnung Ausdruck, dass möglichst viele Menschen die Möglichkeit des freiwilligen Coronatests am Wochenende nutzen werden. Auch wenn die Tests nur Momentaufnahmen sind, die Teilnahme daran macht Sinn. Denn damit können auch Personen, die keine Symptome aufweisen und gar nicht wissen, dass sie ansteckend sind, isoliert werden. So schmerzlich für jeden Einzelnen so eine Isolation sein mögen, gerade im Hinblick auf das anstehende Weihnachtsfest sollte jeder von uns den Schutz der Gesundheit seiner Mitmenschen nicht aus den Augen verlieren.

Bezirk Horn Massentests: Zulauf an Helfern ist „fabelhaft“

Und dass Massentestungen auch organisatorisch gut über die Bühne gehen können, hat man bei den Lehrer-Testungen im Horner Gym gesehen. Und eine ähnlich gute Organisation ist auch unseren Gemeinden zuzutrauen.