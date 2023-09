Stadtsee tut der Stadt gut

Im Fußball heißt es oft: Die zweite Saison ist die schwerste. Nach der fulminanten Auftaktsaison im Vorjahr, an dem man nicht nur Probleme hatte, einen Park-, sondern auch einen Liegeplatz am Horner Stadtsee zu ergattern, bilanziert Bürgermeister Gerhard Lentschig aber auch heuer positiv. Und auch wenn die absolute Neugier auf das in der Region einzigartige innerstädtische Naherholungsgebiet in den nächsten Jahren nachlassen wird – man braucht kein Prophet zu sein, um dem Stadtsee auch in der Zukunft eine gute Auslastung zu prophezeien.

Denn das Areal mit den beiden Seen, dem Seedeck und der guten Zusammenarbeit mit dem benachbarten Campus hat sich auch als Location für Firmenfeiern und diverse Veranstaltungen etabliert. Am vergangenen Wochenende ist auch Tom „Conchita“ Neuwirth dem Charme des Stadtsees erlegen. Auch wenn die in das Projekt gesteckten Millionen ein ordentlicher Batzen sind – langfristig wird der Stadtsee der Stadt gut tun.