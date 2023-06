Standort hat alles, was es braucht

Als „traurig“ für die Einkaufsstadt Horn bezeichnete Bürgermeister Gerhard Lentschig die Schließung der Horner Kika-Filiale. Noch größer ist sein Bedauern aber für die 42 Mitarbeiter, die nun – trotz Angeboten diverser Unternehmen – vor einer ungewissen Zukunft stehen. Und damit hat er recht: Weniger Sorgen als um diese Menschen muss man sich darum machen, dass die Immobilie lange leer stehen wird.

Denn der Standort in absoluter Top-Lage an der „Goldenen Meile“ inklusive großem Parkplatz hat alles, was man Konsumenten für ein modernes Einkaufsvergnügen bieten muss. Von einer großen Diskothek bis hin zur Aufteilung auf mehrere kleinere Geschäfts- oder Gastroflächen ist in dieser Immobilie viel denkbar. Wenn hier ein Investor mit der richtigen Idee ankommt, dann könnte sich zumindest für die Einkaufsstadt Horn dieser herbe Schlag als künftiger Glücksfall erweisen. Und vielleicht findet der ein oder andere Kika-Mitarbeiter sogar hier wieder einen Arbeitsplatz.