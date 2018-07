Wenn es so Ereignisse wie letzte Woche gibt, wenn ein Feuerteufel Waldbrände legt, Verkehrsunfälle passieren und ein schwerer Badeunfall auch noch geschieht, wie es Bezirkspolizeikommandant Günther Brinnich beim Abschnittsfeuerwehrtag in Kühnring betonte, dann weiß man, wie wichtig die Feuerwehren sind.

Die Feuerwehren präsentieren aber auch sonst in der Öffentlichkeit immer wieder ihre Stärke, sei es eben mit den Abschnittfeuerwehrtagen, den Landesleistungsbewerben vor zwei Wochen in Gastern, oder den Landesjugendbewerben, die dieses Wochenende in St. Aegyd über die Bühne gingen. Bei Landesjugendlager zeigten sie auch, dass der Nachwuchs der freiwilligen Körperschaft öffentlichen Rechts gesichert ist, und man sich auch in der Zukunft auf sie verlassen können wird.

Gerade im Bezirk ist diese Jugendarbeit verstärkt spürbar. Sei es durch die vermehrte Gründung von Jugendgruppen in den letzten Jahren oder durch den Bau des ersten Jugendbewerbscontainers des Abschnittes Eggenburg. Dazu kann man nur gratulieren. Weiter so!