Strahlen als Bestätigung

Welches Geschenk kann schöner sein als strahlende Kinder und Jugendliche? Für Eggenburgs Pfarrer Sepp Schachinger und das K-Haus-Team gab es genau dieses Geschenk bei der Feier zum 20-Jahr-Jubiläum. Die Herzlichkeit, mit der die Jugendlichen das Fest mitgestalteten, sagte alles darüber, wie wohl sie sich in diesem Haus fühlen.

Und alle, die nach dem Festakt einen Blick in die Räumlichkeiten geworfen haben, konnten sich davon überzeugen, warum sich in der Vergangenheit selbst Bühnengrößen wie Thomas Stipsits oder Gery Seidl hier so wohl gefühlt haben. Den Jugendlichen stehen hier aber nicht nur Spiele und Freizeitmöglichkeiten offen. Größerer Anziehungsfaktor sind die Mitarbeiter. Sie begegnen den Jugendlichen auf Augenhöhe und mit sehr viel Herzenswärme. Und damit wären wir bei den Anfangszeilen. Für Erwachsene kann es wohl nichts Schöneres geben, als zu merken, dass man mit seinem Vorbild Jugendliche zu guten Menschen formt.