SV Horn ist Titelkandidat

Horns Vorbereitung lief durchwachsen, Schlüsselspieler wurden verloren. Jetzt sind mit dem GAK und St. Pölten zwei Top-Teams besiegt. Horn mischt zwölf Runden vor Schluss im 2. Liga-Titelkampf mit. In der Breite ist das der beste Horner Kader aller Zeiten und vielleicht der stärkste der Liga.

Und trotzdem wird’s kein Salzburg, kein Rapid in der nächsten Saison geben. Horn nimmt keinen Bundesliga-Lizenz-Anlauf. Die Infrastruktur ist aktuell eine unüberwindbare Hürde. Ein Ausweichen keine Option. Das hat auch der Schlager am Freitag deutlich gezeigt. Da spielt der Erste gegen den Dritten, dazu ein NÖ-Derby, und es kommen gerade einmal knapp über 2.000 Zuschauer. Darunter nicht gerade viele Horner. Wie wenige würden dann erst ein Bundesliga-Spiel Horn gegen Ried in St. Pölten schauen?

Trotzdem: Horn kann Historisches schaffen. Das muss Ansporn sein – auch, wenn die sportliche Belohnung fix ausbleiben wird.