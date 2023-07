Technik als Segen

Für die einen sind Selbstbedienungskassen auch in Lebensmittelgeschäften die Zukunft, für andere ein Zeichen der Selbstzerstörung in unserer Gesellschaft. Ein Argument, das die zweite Gruppe gerne ins Treffen führt: Indem wir unsere Einkäufe selber abrechnen, zerstören wir Arbeitsplätze. Ein Argument, das im konkreten Fall in Klein-Meiseldorf nicht greift.

Denn hier ist genau das Gegenteil der Fall. Trotz intensiver Bemühungen findet Bürgermeister Niko Reisel kein Personal, das genau diese Arbeit übernehmen möchte. Gerade für junge Menschen scheint diese Arbeit nicht mehr attraktiv zu sein. Einige hätten ihren Posten nach wenigen Tagen geschmissen, weil er „zu langweilig“ gewesen sei, klagt Reisel, dem es sichtlich lieber gewesen wäre, die Kassenarbeit weiter von Angestellten, als von Kunden erledigen zu lassen.

Mit dem neuen System kann das Geschäft aber wenigstens erhalten bleiben. Für die Dorfbevölkerung entpuppt sich so die moderne Technik als wahrer Segen.