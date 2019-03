Man kann über Flüchtlinge jammern und schimpfen, sie als Schmarotzer bezeichnen, die unser Sozialsystem ausnutzen. Man kann aber auch aufzeigen, dass auf viele von ihnen dies alles nicht zutrifft. Einer, der das mit seinem Projekt „we just want to work here“ tut, ist Dieter Schewig vom Verein „Willkommen Mensch! in Horn“. Er portraitiert junge Frauen und Männer, die in den vergangenen drei Jahren in die Region Horn gekommen sind und hier nicht nur eine neue Heimat gefunden haben, sondern auch Jobs, mit denen sie sich selber, aber auch ihre Familien, erhalten können.

Was die Gesellschaft in der Flüchtlings- und Integrationsfrage nicht weiterbringt, sind „Grauslichkeiten“, mit denen Schewig in seiner Arbeit als Unterstützer dieser Menschen immer wieder konfrontiert ist. Es braucht Leute wie Schewig, aber auch Unternehmen, die arbeitswilligen Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten Arbeit geben. Dass es davon im Bezirk Horn einige gibt, lässt für die Zukunft hoffen.