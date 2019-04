Frauen in technischen Berufen sind nach wie vor eine Seltenheit – umso erfreulicher ist es, dass mit Nicole Fend nun erstmals eine Frau am BBZ Sigmundsherberg als Ausbildnerin in einem technischen Beruf tätig ist.

Ein Blick auf die Entwicklung der Arbeitslosigkeit zeigt, dass Männer seit Monaten von der guten wirtschaftlichen Situation mehr profitieren als Frauen. Verstärkt Frauen in technische Berufe zu bringen, ist daher wichtig. Und keine Kampagne und keine salbungsvollen Worte können dabei so hilfreich sein, wie positive Vorbilder – das sehen auch die Verantwortlichen von AMS und BBZ so.

Sie hoffen nun auf die Vorbildwirkung, die Fend auf andere junge Frauen haben kann. Derzeit schnuppern 14 Damen in Sigmundsherberg erste Techniker-Luft – so wie Fend es vor rund drei Jahren getan hat. Dank Engagement und Eifer hat sie es geschafft, sich eine neue Zukunft aufzubauen. Dass das geht, ist die wichtigste Botschaft, die sie nun weitergeben kann.

