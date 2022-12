Der nahende Jahreswechsel lässt uns noch einmal einen Blick zurückwerfen ins abgelaufene Sportjahr. Aus Waldviertler Sicht gaben die Fußballer den Ton an. Hier besonders der SV Horn.

Zum ersten Mal in der österreichischen Fußballgeschichte feierte ein Waldviertler Team den Herbstmeistertitel in der 2. Liga. Zum ersten Mal klopft ein Waldviertler Vertreter ernsthaft an der Tür der höchsten österreichischen Spielklasse an. Die Chance ist greifbar. Als Außenseiter hat Horn nichts zu verlieren. Favoriten sind andere. St. Pölten zum Beispiel, oder Blau-Weiß Linz.

Es ist offen, wie diese Teams mit dem Aufstiegsdruck zurechtkommen. Horn hat – im Gegensatz zu den Vorjahren – im Herbst gezeigt, dass Rückschläge – auf und neben dem Rasen – weggesteckt werden können. Die aktuelle Mannschaft hat Charakter und obendrein Qualität. Daher dürfen wir uns schon jetzt auf den Anpfiff einer hoffentlich spannenden Rückrunde freuen.