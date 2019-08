Der Bürgermeister hört täglich eine Vielzahl von Meinungen – oder ist mit zwei Fronten konfrontiert, so wie zuletzt in Rosenburg: Die einen stören sich an dem Hupen des Zuges, wenn er einen kleinen Weg für Fußgänger passiert. Eine Schließung wäre die Lösung, aber die anderen wollen den Übergang nicht verlieren. Wie soll er sich entscheiden?

Die Gemeinde zerbricht sich den Kopf darüber und lädt zudem – erstmals – zur Bürgerumfrage. Die Hälfte (174 Rosenburger) beteiligte sich und eine Mehrheit befürwortet die Beibehaltung des Gehweges über die Gleise. Die Differenz zwischen Gegner und Befürworter ist aber mit nur elf Stimmen hauchdünn.

Jetzt kann erst recht die Situation eintreten, dass die Rosenburger Umfrage, Wahlbeteiligung und Ergebnis intensiv hinterfragen. Aber der Bürgermeister hat eine Grundlage – und das ist besser, als eine Entscheidung wegen einer bevorstehenden Wahl oder verhärteten Fronten auf die lange Bank zu schieben.