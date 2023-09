Auch wenn es bis zu den nächsten Gemeinderatswahlen noch länger als ein Jahr dauert: Hinter den Kulissen arbeiten die Gemeindeparteien schon an den Listen für diese Wahlen. Die Bürgermeisterwechsel in Geras und Brunn stehen schon ganz im Zeichen der Vorbereitung auf dieses Ereignis. Spricht man mit den Lokalpolitikern, dann geben sie zumindest hinter vorgehaltener Hand zu: Es wird immer schwieriger, Menschen zu finden, die sich für die Wahl auf Listen schreiben lassen – ganz nach dem Motto: Wer tut sich das noch an? Anonyme Schreiben und Anzeigen gehören längst zur Tagesordnung – oft wegen Lapalien.

Während viele Bürgermeister dieses Thema nicht gerne offen ansprechen, macht der neue Burgschleinitzer Gemeindechef Andreas Boigenfürst im NÖN-Gespräch kein Hehl daraus. Wenn das Standing von Bürgermeistern und Lokalpolitikern in der Bevölkerung weiter sinkt, dann wird dieses Problem vielleicht noch nicht 2025, aber schon in den nächsten Jahren noch stärker aufschlagen.