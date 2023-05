Sechs Stadträte gibt es in Eggenburg neben Bürgermeister Georg Gilli und Vize Josef Kirbes. Vier davon stellt die ÖVP. Und drei davon haben seit September des Vorjahres ihren Rücktritt erklärt. Zufall? Ja, könnte man meinen, wenn man sich die Begründungen von Margarete Jarmer, Markus Tutschek und jetzt Birgit Rupp anhört. Sie gaben jeweils familiäre oder berufliche Gründe an. In allen drei Fällen dementierte Bürgermeister Georg Gilli auch, dass innerparteiliche Unstimmigkeiten zumindest eine Neben-Rolle gespielt habe.

Nein, wenn es nach Eggenburger ÖVP-Insidern, die namentlich nicht genannt werden möchten, geht. Die Spitze der Partei lasse gerade junge, talentierte Lokalpolitiker nicht zur Entfaltung kommen – und die werfen dann frustriert das Handtuch.

In beiden Fällen könnte sich der personelle Aderlass für die Eggenburger ÖVP bei den Wahlen 2025 rächen. Nicht nur dann, wenn sich wirklich, wie gerüchteweise kolportiert, eine neue politische Gruppierung bilden sollte.