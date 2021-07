Das Freibad ist kein Geschäft für die Gemeinde, es ist ein Posten im Budget, der sich nicht rechnet: Das ist aus jeder Gemeinde zu hören. Die Stadtgemeinde Horn nimmt jetzt viel Geld in die Hand, um gestalterisch einzugreifen und Bereiche zu erneuern, – und geht noch einen Schritt weiter.

Der „Stadtsee“ soll rund um die Uhr zugänglich sein, kein Bademeister wird mehr über die Nutzer des Gewässers wachen. Das ist mutig – und so mancher Bürger begegnet dem mit Skepsis. Die Eigenverantwortung wird wohl eine größere Rolle spielen müssen.

Aber das lohnt sich, wenn man sich vor Augen führt, dass offene Zugänge zu natürlichen Seen rarer werden. Die Statistik zeigt außerdem: Die Freibäder werden in Österreich weniger. Eines nach dem anderen wird geschlossen. Das „Stadtsee“-Konzept ist eine Chance, den Horner Erholungsraum in die Zukunft zu führen.