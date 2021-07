Jetzt hat die Coronakrise auch ein prominentes Opfer im Bezirk Horn: Die Bäckerei-Konditorei Bucher aus Eggenburg mit Filialen in Horn und Pulkau musste Insolvenz anmelden. Dabei hatte das Unternehmen als „Mischbetrieb“, wie Firmenchef Hans Bucher sagt, sogar einzelne Geschäftsbereiche wie den Ladenverkauf, die durchaus ordentlich liefen. Die langen Schließzeiten in den Kaffeehäusern und ausbleibendes Liefergeschäft in den Gastrobereich oder zu Schulbuffets ließen den Umsatz aber in den Keller rasseln, Unterstützungen und „Coronahilfen“ konnten ihn nicht in vollem Umfang wettmachen.

Was Bucher auszeichnet: Er wirft auch in dieser harten Zeit die Flinte nicht ins Korn. Gemeinsam mit den Mitarbeitern – alle 49 sollen übrigens gehalten werden – will er nach überstandener Sanierung wieder voll durchstarten. Helfen können ihm die Konsumenten im Bezirk wie allen anderen lokalen Geschäften: hingehen, konsumieren, Betrieb und damit Arbeitsplätze sichern.