Konzept muss rasch her

Ein neuer Stadtteil soll im Osten Horns nach Wünschen der Stadtgemeinde entstehen. Durch die Direktanbindung an die Franz-Josefs-Bahn ab 2029/30 erhofft man sich, in der Nähe des Bahnhofs eine attraktive Wohngegend schaffen zu können. Und auch wenn bis dahin noch Zeit ist: Die, die jetzt ein schlüssiges Verkehrskonzept für das „Himmelreich“ fordern, haben nicht unrecht. Schließlich müssen in dieses auch Überlegungen bezüglich Anbindung der Hopfengartenstraße mit neuem Gesundheitsplatz einfließen. Und letzterer steht schon, der Verkehr in der ohnehin nicht einfach zu erreichenden Gasse ist – zum Leidwesen der Anrainer – seither nicht weniger geworden.

Bürgermeister Lentschig will noch Details von Experten prüfen lassen – was grundsätzlich gut ist: Je länger die Anrainer auf dieses Konzept aber warten müssen, umso größer wird der Unmut werden.