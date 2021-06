Vom Wonnemonat Mai war heuer keine Spur. Während die einen über den ausbleibenden Sommer jammern, können andere der aktuellen Witterung zumindest teilweise Positives abgewinnen. So sind etwa Schädlinge in der Landwirtschaft – wie der Borkenkäfer – heuer im Vergleich zu den Vorjahren weniger aktiv.

Zu einer erhöhten Aktivität könnte das feuchte Wetter aber in anderer Hinsicht führen – nämlich beim Thema Kulturgenuss. Erst am vergangenen Wochenende haben etwa die Museen in unserer Region im Rahmen des Museumsfrühlings gezeigt, welch große Bandbreite sie zu bieten haben. Auch das Angebot an Konzerten wird – von Geras über Horn und Kattau bis Gars – wieder bunt. In Horn startet das Stadtkino wieder durch, unsere Top-Ausflugsziele locken ohnehin. Wenn schon die Badehose noch im Kleiderschrank bleiben muss, zumindest mit dem endlich wieder aufblühenden Kulturangebot im Bezirk können wir Sonne in unsere Seelen holen.